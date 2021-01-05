Минск, , 14:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если кого-то из граждан Белоруссии не устраивает действующий глава государства, то его можно сменить на президентских выборах. К данному утверждению белорусский лидер пришел 5 января в ходе встречи с представителями трудового коллектива холдинга «Горизонт», комментируя свое решение объявить новый 2021 год Годом народного единства, сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что, прежде всего, он желает, чтоб в стране было «тихо и спокойно», выразив предположение, что этого же хотят и жители Белоруссии.

«Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите», — заявил он.

Он также добавил, что для тех, кого действующий президент не устраивает, есть президентские выборы.

«Если вам не нравится нынешний Президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — добавил он.

Читайте также: Лукашенко: Белоруссии в 2021 году нужно «выстоять» и сохранить суверенитет

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии в нынешнем, 2021 году, необходимо выстоять и сохранить свой суверенитет.

Читайте развитие сюжета: Правозащитники сообщили о 16 протестующих, задержанных полицией в Минске