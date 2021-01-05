Минск, 5 января 2021, 14:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если кого-то из граждан Белоруссии не устраивает действующий глава государства, то его можно сменить на президентских выборах. К данному утверждению белорусский лидер пришел 5 января в ходе встречи с представителями трудового коллектива холдинга «Горизонт», комментируя свое решение объявить новый 2021 год Годом народного единства, сообщает БелТА.
Лукашенко отметил, что, прежде всего, он желает, чтоб в стране было «тихо и спокойно», выразив предположение, что этого же хотят и жители Белоруссии.
Он также добавил, что для тех, кого действующий президент не устраивает, есть президентские выборы.
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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии в нынешнем, 2021 году, необходимо выстоять и сохранить свой суверенитет.
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