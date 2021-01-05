Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что позаботился о том, чтоб Соединенные Штаты поддержали международное признание украинских раскольников — так называемой Православной Церкви Украины. Об этом политик написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

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В своем Twitter Помпео также опубликовал фотографию, на которой вместе с ним изображен глава украинских раскольников — Епифаний (Сергей) Думенко.

ИА REGNUM) избежать российского влияния», — «Я позаботился о том, чтоб США поддержали международное признание православной церкви Украины (ПЦУ), помогли митрополиту (имеется ввиду глава т. н. ПЦУ Епифаний Думенко —) избежать российского влияния», — написал госсекретарь.

В пресс-службе канонической Украинской Православной Церкви отметили, что на фоне заявления Помпео утверждения главы Константинопольской Православной Церкви патриарха Варфоломея «о каких-то священных обязанностях, которые он должен выполнить перед украинским православием» звучат «особенно цинично».

Отметим также, что 3 января в интервью греческому изданию «Vima tis Kyriakis» патриарх Варфоломей заявил: «Украинская автокефалия была действием ответственности матери-церкви по отношению к миллионам православных братьев наших, которые находились, не по своей вине вне церкви». Он также заявил, что «это не было обслуживание политических целей или геополитических интересов».

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Напомним, так называемая Православная Церковь Украины появилась на Украине 15 декабря 2018 года не без участия бывшего президента Украины Петра Порошенко, рассчитывавшего получить от украинского религиозного вопроса определенные «политические балы» в своей избирательной кампании 2019 года. Православная Церковь Украины по своей сутки является слиянием украинских раскольников из так называемых Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Главой новой структуры был избран Епифаний Думенко. 6 января 2019 года патриарх Варфоломей вручил Епифанию Думенко так называемый томос об автокефалии (церковной независимости), легализовав тем самым украинский раскол. Подчеркнем, что на Украине существует единственная каноническая Православная Церковь — Украинская Православная Церковь, которая признана всем мировым православием. Православную Церковь Украины «признали» кроме Константинополя — Элладская, Александрийская и Кипрская Православные Церкви, в то время, как в православном мире насчитываются пятнадцать поместных православных церквей.