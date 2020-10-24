Никосия, , 13:22 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о фактическом признании архиепископом Кипра Хризостомом II автокефалии так называемой «Православной Церкви Украины», созданной путем объединения украинских раскольников. Об этом украинский политик написал 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом также сообщает греческий ресурс Romfea.gr.

«Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей… помянул имя Митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской Церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения», — написал политик.

По информации Romfea. gr, архиепископ Кипра Хризостом II «сделал этот шаг без согласия Священного Синода».

Заместитель отдела внешних церковных связей канонической Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал появившуюся в средствах массовой информацию на данный счет. По словам Николая Данилевича архиепископ Кипрский Хризостом помянул главу ПЦУ Епифания (Сергей Думенко) во время молитвы «самоуправно, без согласия Синода Кипрской Церкви».

«Наверное, захотел угодить Фанару, но очевидно, что получит большие проблемы у себя в Церкви. Кипрские архиереи крайне возмущены. Рядовое духовенство тоже. Судя по всему, следует ожидать жёстких заявлений от кипрских архиереев. Может дойти даже до того, что местные архиереи не будут сослужить с Архиепископом до тех пор, пока он не изменит своей позиции», — написал Данилевич.

Напомним, в декабре 2018 года на Украине состоялся так называемый собор, объединивший непризнанных мировым православием украинских раскольников в одну организацию, получившую название Православная Церковь Украины (ПЦУ). Огромный вклад в это объединение внес бывший президент Украины Петр Порошенко, использовавший религиозный фактор в своей предвыборной кампании. 6 января 2019 года глава ПЦУ «митрополит» Епифаний получил от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии, но по факту ПЦУ является структурой полностью зависимой от Константинополя.

Отметим, что на Украине есть Украинская Православная Церковь, признанная мировым православием в качестве единственной на Украине канонической церкви. В то время, как так называемую автокефалию ПЦУ помимо Константинополя «признали» пока лишь две православные Церкви — Элладская и Александрийская.