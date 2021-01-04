Москва, , 16:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало оценку, данную государственным секретарем США Майком Помпео, американо-северокорейским саммитам. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Напомним, что Помпео охарактеризовал саммиты США — КНДР как «неоспоримую победу». При этом по факту переговоры между США и КНДР провалились — в октябре 2019 года на переговорах делегаций КНДР и США в Швеции северокорейская сторона констатировала, что переговорный процесс зашел в тупик.

Ульянов отметил, что начало переговорного процесса между КНДР и США действительно было многообещающим, особенно после прямых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Но политика максимального давления, которую использовали США, в итоге свела любые дипломатические усилия на нет.

«Вразрез с резолюциями СБ ООН США отказались предоставить Пхеньяну какие-либо стимулы, которые позволили бы поддерживать диппроцесс на плаву», — напомнил Ульянов.

В декабре 2020 года США посылали Пхеньяну сигналы о том, что было бы неплохо возобновить переговоры, однако в КНДР явно заняли выжидательную позицию — нужно дождаться смены власти в США.