Минск, , 09:17 — REGNUM Каждый человек должен заботиться о том, чтоб в белорусском обществе были согласие и мир, а основным вкладом должен быть анализ 2020 года, покаяние в неправильных действиях с заглаживанием их добрыми делами. Об этом заявил глава Белорусской Православной Церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин в интервью, которое вышло 3 января в эфир белорусского телеканала ОНТ.

«Не только церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе. Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами — это основной вклад», — цитируют РИА Новости главу БПЦ.

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Митрополит Вениамин также напомнил об осторожности в делах и поступках во избежание «нового развития противостояния».

«Осторожность в делах, поступках. Все взвешенно, все с любовью, с тем, чтобы не было нового развития противостояния», — добавил Митрополит Венимамин.

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Напомним, в сентябре 2020 года глава Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин заявил, что позиция Церкви должна быть с одной стороны нейтральной, с другой — должна служить примирению сторон.

Отметим, накануне, 3 января с самого утра в разных районах белорусской столицы прошли акции протеста оппозиционно настроенных граждан Белоруссии. О планах проведения несанкционированных мероприятий заранее не сообщалось.

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