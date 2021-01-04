Минск, 4 января 2021, 09:17 — REGNUM Каждый человек должен заботиться о том, чтоб в белорусском обществе были согласие и мир, а основным вкладом должен быть анализ 2020 года, покаяние в неправильных действиях с заглаживанием их добрыми делами. Об этом заявил глава Белорусской Православной Церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин в интервью, которое вышло 3 января в эфир белорусского телеканала ОНТ.
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Митрополит Вениамин также напомнил об осторожности в делах и поступках во избежание «нового развития противостояния».
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Напомним, в сентябре 2020 года глава Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин заявил, что позиция Церкви должна быть с одной стороны нейтральной, с другой — должна служить примирению сторон.
Отметим, накануне, 3 января с самого утра в разных районах белорусской столицы прошли акции протеста оппозиционно настроенных граждан Белоруссии. О планах проведения несанкционированных мероприятий заранее не сообщалось.
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