Минск, , 15:27 — REGNUM В разных районах города Минска оппозиционно настроенные граждане вышли в воскресенье, 3 января, на акции протеста, которые ранее не анонсировались, сообщает белорусское издание Onliner.

До рассвета вышли на акцию протеста жители Минска, проживающие в районе станции метро «Спортивная». Протестующие прошлись по окрестным дворам и улицам. Небольшую группу протестующих видели в микрорайонах Лошица, Захарова — Пулихова. Десятки участников акции видели в районе улицы Леонида Беды, также марш протестующих состоялся в микрорайоне Сухарево. Утренний марш состоялся и в микрорайоне Уручье, к участникам акции присоединились также протестующие из соседних районов — «Новой Боровой» и Военного городка. Как правило участники оппозиционных митингов выходили на улицы с бело-красно-белыми флагами.

Вместе с тем в микрорайоне Уручье возле торгового центра«Спектр» также были замечены участники митинга в поддержку действующей власти. Люди вышли на улицу с государственными флагами.

Возле факультета журналистики Белорусского гуманитарного университета также состоялась акция оппозиции в поддержку задержанных журналистов.

«Собравшиеся держали плакаты Free Press Club, «Не стать Азаренком», «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел», — сообщает источник.

В 11:00 (совпадает с московским временем) на акции протеста заметили жителей микрорайона Чижовка, позже на акцию вышли жители микрорайона Сухарево. В Сухарево провели акцию в несколько непривычном формате — участники акции встали на балконах разных этажей многоэтажного дома с плакатами «Живе Беларусь» и флагами, при этом они скандировали лозунги «Живе Беларусь».

Около сотни человек вышли также на протест в микрорайоне Зеленый луг. Люди прошлись по улицам Минска с бело-красно-белыми флагами, скандируя «Живе Беларусь», «Верым, можам, переможам».