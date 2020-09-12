Минск, , 14:39 — REGNUM О нейтральной позиции, которую должна занимать Белорусская православная церковь в сложившейся после выборов президента Белоруссии обстановке заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси в интервью RT, опубликованном 12 сентября.

«Позиция Церкви должна быть нейтральной. Церковь — это должно быть место встречи людей различных политических мировоззрении, различных политических взглядов, разного уровня образования, разных интересов и так далее, но чтобы они чувствовали себя, приходя в храм Божий именно как находящиеся в доме Отца Небесного. И позиция должна быть, с одной стороны, нейтральной и служащей к примирению сторон. С другой стороны — позиция, которая ненавязчива, некатегорично, но с любовью и заботой возвещает Слово Божье, которое говорит, где правда, где ложь, где грех, где добродетель, и как постараться в этой ситуации с помощью добродетели найти возврат к прошлой спокойной мирной Беларуси», — заявил глава Белорусской православной церкви.

Напомним, 6 сентября 2020 года патриарх Кирилл возвел епископа Вениамина в сан митрополита Минского и Заславского. Прежний глава Белорусской православной церкви митрополит Павел был освобожден от занимаемой им должности 25 августа.