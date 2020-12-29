Каракас, , 02:30 — REGNUM Власти Колумбии причастны к подготовке новых атак против венесуэльских военных Венесуэлы, заявил 28 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро. Выступление транслировалось на его странице в Twitter.

По словам лидера боливарианской республики, к финансированию будущей атаки причастен президент Колумбии Иван Дуке.

«Из Колумбии готовят новые атаки против военных страны, с натренированными наемниками, при финансировании со стороны Ивана Дуке готовятся атаки в конце этого года», — сказал Мадуро.

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Ранее в декабре Дуке заявил, что руководство Венесуэлы, включая Мадуро, должно срочно уйти в отставку и передать полномочия переходному правительству.

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