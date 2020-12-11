Богота, , 00:55 — REGNUM Руководство Венесуэлы, включая главу государства Николаса Мадуро, должно срочно уйти в отставку и передать полномочия новой власти в виде переходного правительства, заявил президент Колумбии Иван Дуке во время своего выступления, которое транслировалось на странице в Twitter его пресс-службы.

Колумбийский лидер назвал диктатурой политическую ситуацию в Боливарианской Республике. Он считает, что новое правительство должно помочь провести в стране свободные выборы. Дуке отметил, что власти Колумбии не признают итоги прошедшего 6 декабря голосования в парламент Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате парламентских выборов в Венесуэле в законодательный орган страны были избраны 253 депутата от правящей партии — Большого патриотическиого полюс Симона Боливара. Всего в венесуэльском парламенте 277 мест.

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