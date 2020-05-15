Каракас, , 02:55 — REGNUM Колумбия готовит новые группы боевиков для нападения на Венесуэлу, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 14 мая в эфире канала VTV.

По словам лидера страны, венесуэльские власти владеют информацией об именах и местоположении организаторов вторжения в республику. Мадуро подчеркнул, что следы ведут к президенту Колумбии Ивану Дуке.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 3 мая, при попытке вторжения в Венесуэлу с целью проведения госпереворота было задержано почти четыре десятка наемников.

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