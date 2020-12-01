Бишкек, , 18:37 — REGNUM Бывший заместитель председателя таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов перечислил в счет государства только 646 млн сомов (около 582 млн рублей). Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Отметим, что Матраимова задержали в конце октября по подозрению в коррупции.

После ареста экс-чиновник заявил о готовности начать сотрудничать со следствием и пообещал вернуть государству 2 млрд сомов (1 млрд 802 млн рублей) в срок до декабря 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что экс-заместителя главы таможенной службы Райымбека Матраимова подозревают в развертывании крупных коррупционных схем на таможне и незаконном выводе $700 млн (свыше 54,4 млрд рублей) из Киргизии.