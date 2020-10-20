Бишкек, 20 октября 2020, 19:08 — REGNUM Задержанный по подозрению в коррупции бывший заместитель председателя таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов согласился сотрудничать со следствием и заявил о готовности возместить государству ущерб, нанесенный его противоправными действиями. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики.
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Матраимову в ходе допроса представили доказательства, свидетельствующие о его виновности в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Коррупция» Уголовного кодекса.
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В ведомстве отмечают, что следственные органы установили, что размер ущерба, по предварительным данным, составляет не менее 2 млрд сомов (1,9 млрд рублей).
Раимбек Матраимов заявил ходатайство о готовности полностью возместить бюджету Киргизии эту сумму до конца ноября 2020 года и внес первый платеж в размере 80 млн сомов (76,2 млн рублей) на депозитный счет ГКНБ.
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