Тирасполь, , 11:24 — REGNUM Не торопиться с выводами, сделать «шаг назад» и не воспринимать серьезно «первичные заявления» новоизбранного президента Молдавии Майи Санду призвал президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, комментируя заявление Санду о прекращении российской миротворческой миссии в Приднестровье. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба лидера Приднестровья.

По словам Красносельского, ситуацию нужно оценивать правильно. Он пояснил, что новоизбранный молдавский президент Майя Санду прошла «сложнейший предвыборный период», пережила серьезное нервное напряжение, испытала на себе огромную нагрузку.

«Вот разрядка напряженности, вот выбранный президент и вот все эти заявления. Поэтому надо сделать шаг назад, не воспринимать первичные заявления, на мой взгляд, серьезно», — заявил он.

Красносельский также выразил убеждение, что у всех политиков, которые придут к власти в Молдавии будет преобладать здравый смысл и понимание невозможности диалога без переговорного процесса.

Президент ПМР также заявил, что Молдавии нужно реализовать ранее взятые на себя обязательства, напомнив, что Приднестровье все эти обязательства выполнило.

«А эти лозунги, это так, знаете, лишь бы поговорить. Надо дать шанс, надо запастись терпением, а дальше посмотрим. Мы готовы к диалогу, готовы к диалогу с любым должностным лицом в Молдове, кому народ в Молдове оказал доверие, в данном случае, с госпожой Санду», — подвел итог сказанному лидер Приднестровской Молдавкой Республики.

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