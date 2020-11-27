Кишинёв, , 06:58 — REGNUM Молдавия будет добиваться прекращения российской миротворческой миссии в Приднестровье, заявила 26 ноября избранный президент этой республики Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

«Я буду добиваться вывода оперативной группы российских военных из Приднестровья — это официальная позиция Республики Молдова», — сказала она.

По её словам, вывод миротворцев станет первым шагом на пути восстановления территориальной целостности Молдавии.

Напомним, миротворческий контингент из России осуществляет свою миссию по соглашению, подписанному 21 июля 1992 года главами РФ и Молдавии. Почти 30 лет Приднестровье остаётся единственной территорией в Восточной Европе, где после ввода миротворцев военные действия были прекращены и не возобновлялись.

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