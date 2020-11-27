Москва, , 13:06 — REGNUM Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что из Приднестровья необходимо вывести российских миротворцев, рассматривается российской стороной как подрыв процесса урегулирования в регионе. Об этом 27 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем данное заявление (Санду — прим. ИА REGNUM) как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию Приднестровской проблемы», — сказала она.

Также Захарова указала, что то, что в Приднестровье находится оперативная группа российских войск, в первую очередь «обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил».

«Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия будет добиваться прекращения российской миротворческой миссии в Приднестровье.