Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал работу СМИ и социальных сетей, а также призвал снять ограничения на их ответственность за публикуемый материал. Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.

По его словам, фейковые СМИ координируются с тем, чтобы подлинный сигнал пресс-конференции, которую он провёл сразу после поздравления военных с Днем благодарения, никогда не был передан.

Кроме того, американский лидер указал на то, что Twitter рассылает фальшивые тренды, а также подчеркнул, что соцсеть, как временами и телеканал Fox News, «придумывает только негативные вещи».

В связи с этим глава Белого дома призвал прекратить действие параграфа 230, который ради национальной безопасности снимает с сайтов ответственность за публикацию стороннего контента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уже в ближайшие дни переходная команда кандидата в президенты США Джо Байдена, объявленного СМИ победителем выборов, приступит к переговорам с представителями федеральных ведомств в администрации президента США Дональда Трампао передаче полномочий.

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