Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Уже в ближайшие дни переходная команда кандидата в президенты США Джо Байдена, объявленного СМИ победителем выборов, приступит к переговорам с представителями федеральных ведомств в администрации президента США Дональда Трампа о передаче полномочий. Об этом глава переходной команды Байдена Йоханнес Абрахам 23 ноября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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По его словам, Управление по общим вопросам администрации США, которое ранее одобрило выделение средств на осуществление процедуры передачи полномочий новой администрации, этим фактически «подтвердило очевидную победу на выборах избранного президента Джо Байдена».

В заявлении штаба Байдена отмечается, что «встречи с представителями федеральных ведомств для обсуждения борьбы с пандемией, получения сведений по вопросам национальной безопасности», а также для получения полного понимания о том, «какие действия администрация Трампа планирует предпринять для освобождения постов в государственных ведомствах», сотрудники переходной команды начнут проводить «в ближайшие дни».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 23 ноября рекомендовал руководителю Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации начать необходимые первоначальные процедуры, связанные с переходом полномочий к следующей администрации.

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