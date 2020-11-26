Москва, , 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин обязательно поздравит избранного главу Белого дома и сделает это своевременно. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что возможное восприятие западными странами «молчания Путина» в качестве сигнала того, что Кремль не принимает победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена и ждёт, пока Трамп оспорит выборы, совершенно неверное.

«Это абсолютно неверная трактовка», — подчеркнул Песков, указав на то, что итоги голосования ещё официально не подведены.

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«Президент поздравит избранного президента США своевременно после того, как будут подведены итоги выборов», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Официальные итоги голосования до сих пор не объявлены. Несмотря на это, действующий глава Белого дома Дональд Трамп дал Управлению общих служб (GSA) и своей администрации распоряжение о передаче власти кандидату от американской Демократической партии Джозефу Байдену. В то же время Трамп не признал своего поражения на выборах, отметив, что эта борьба продолжается, и добавив, что он уверен в своей победе.

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