Бишкек, , 21:28 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров во время пресс-конференции пообещал, что его сторонники не будут устраивать акций протеста, если он проиграет грядущие досрочные президентские выборы.

«Если я не смогу победить, то мои соратники не выйдут на митинги требовать отменить итоги президентских выборов. Я буду просить их не делать этого», — заявил политик и добавил, что для этого выборы должны пройти честно.

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Также Жапаров заверил журналистов, что перед президентскими выборами ни с кем из видных политических деятелей не договаривался о сотрудничестве и не обещал им какие-либо должности.

Отметим, ранее киргизстанские СМИ писали, что на неформальной встрече с журналистами Садыр Жапаров признал, что не может контролировать своих агрессивно настроенных сторонников.