Бишкек, , 16:32 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров намерен подписать указ о помиловании около 2000 человек, отбывающих наказание в тюрьмах и колониях республики. Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 12 ноября.

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

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По словам политика, «среди заключенных нет детей чиновников, но много жертв коррумпированной системы киргизских правоохранительных органов».

"Сотрудники милиции ради статистики шьют уголовные дела и подбрасывают невиновным наркотики и оружие», — сказал он.

Подводя итог, Жапаров отметил, что, выпустив на свободу такое количество заключенных, новые власти Киргизии планируют сэкономить бюджетные деньги, которые тратились на содержание и питание осужденных.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно прогнозам правительственных аналитиков, дефицит бюджета Киргизии по итогам 2020 года может составить 27,7 млрд сомов (25,2 млрд рублей). А в 2021 году — достигнуть 35,7 млрд сомов (32,5 млрд рублей).