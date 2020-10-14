Бишкек, , 20:03 — REGNUM Сторонники Садыра Жапарова, устроившие митинг на площади возле здания старого парламента в центре столицы Киргизии, проявляют агрессию в адрес журналистов нетитульной национальности, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По их мнению, русскоязычные СМИ и блоггеры «неправильно и предвзято» освещают назначение Жапарова на должность премьер-министра, происходящие на акции протеста события и их выступления.

Также протестующие забросали пустыми пластиковыми бутылками одного из участников митинга, который попытался выступить на русском языке.

ИА REGNUM напоминает, что ранее состоялось внеочередное заседание парламента Киргизии, на котором депутаты утвердили назначение на пост премьер-министра республики Садыра Жапарова — осужденного за организацию захвата заложника экс-депутата, которого освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков 5 октября 2020 года.

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