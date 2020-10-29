Бишкек, , 15:29 — REGNUM Согласно прогнозам аналитиков министерства финансов, дефицит бюджета Киргизии в 2021 году увеличится почти до 35,7 млрд сомов (33,9 млрд рублей). Об этом на заседании правительства заявил министр финансов Кыялбек Мукашев.

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По его словам, доходы киргизстанской казны в будущем году сократятся до 137,1 млрд сомов (около 130,2 млрд рублей) из-за снижения объема налогов и отчислений, поступающих от частного сектора экономики.

В то же время расходы бюджета Киргизии увеличатся более чем на 5,9% или на 9,7 млрд сомов (9,2 млрд рублей), достигнув 172,8 млрд сомов (164,1 млрд рублей) по итогам 2021 года.