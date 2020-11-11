Бишкек, , 16:57 — REGNUM Недавно задержанного в спортивном клубе известного киргизского криминального авторитета Камчы Кольбаева перевели из СИЗО госкомитета нацбезопасности Киргизии в колонию №47 якобы из-за резко ухудшившегося состояния здоровья.

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В колонии в связи с прибытием «вора в законе» организовали на футбольном поле застолье для нескольких сотен отбывающих там наказание заключенных, пишет «Kaktus.media».

Также для Кольбаева, известного в криминальных кругах как «Коля-киргиз», один из заключенных исполнил переделанную и переведенную на киргизский язык песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

Никаких возражений со стороны руководства исправительного учреждения по поводу прошедшего «культурного мероприятия» не последовало.