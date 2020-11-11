Атланта, США, , 20:12 — REGNUM Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил в ходе официальной пресс-конференции 11 ноября, что в штате будет проведен ручной пересчет голосов избирателей, проголосовавших на президентских выборах.

Выборы в США (сс) Phil Roeder

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По словам госсекретаря, подсчет необходим из-за незначительной разницы голосов основных кандидатов и заявлений штаба президента США Дональда Трампа о нарушениях.

Комиссия намерена завершить ручной пересчет голосов до 20 ноября. В настоящий момент в штате лидирует кандидат от демократов Джо Байден, однако его отрыв от Трампа составляет всего 0,3%.

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