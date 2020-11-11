Париж, , 14:35 — REGNUM Глава французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что «совершенно не признает» Джо Байдена победителем на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает Le Figaro.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

В ходе пресс-конференции Ле Пен заявила, что «необходимо, чтобы прошли судебные разбирательства до того, как решать, какими будут результаты выборов».

«Я являюсь одной из тех, кто не поздравляет будущего президента США с победой, потому что я думаю, что матч может быть завершен до того, как закончилось дополнительное время», — произнесла лидер «Национального объединения».

Напомним, 10 ноября юрисконсульт штаба президента США и кандидата на выборах Дональда Трампа Мэтт Морган сообщил на видеоконференции с прессой, что соратники действующего президента подадут новый иск в суд штата Мичиган. Они потребуют доказательств того, что все обработанные в штате избирательные бюллетени были поданы на законных основаниях.

Читайте ранее в этом сюжете: Штаб Трампа готовит новый иск в Мичигане против результатов выборов