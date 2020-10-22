Бишкек, , 12:47 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали в одном из столичных спортивных клубов криминального авторитета Камчыбека Кольбаева по кличке «Коля — киргиз». Об этом сегодня, 22 октября, сообщила пресс-служба ГКНБ.

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В ведомстве отмечают, что задержание «вора в законе» прошло в рамках работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп.

Материалы в отношении Кольбаева зарегистрированы в едином реестре преступлений и проступков по статье «Создание преступной организации или участие в ней» Уголовного кодекса.

Камчыбека Кольбаева доставили в главное следственное управление госкомитета нацбезопасности для проведения следственных действий с его участием.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии Камчыбека Кольбаева ранее обвиняли в разбое, незаконном хранении оружия, похищении человека и ряде других преступлений. В октябре 2013 года Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил его к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Однако, впоследствии городской суд смягчил этот приговор, сократив Кольбаеву срок лишения свободы до трех лет. А затем Верховный суд Киргизии оставил это решение в силе.

Отметим, в 2011 году власти США официально заявили о том, что считают Камчыбека Кольбаева одним из лидеров транснациональной преступной организации «Brothers' Circle» («Братский круг»).