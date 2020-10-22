Бишкек, , 13:11 — REGNUM Государственный департамент США готово выплатить вознаграждение в размере до $1 млн (77 млн рублей) за информацию, которая позволит разрушить финансовые механизмы преступной сети «вора в законе» Камчыбека Кольбаева. Об этом сообщает американское посольство в Бишкеке.

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«США выражают надежду, что правительство Киргизии привлечет к ответственности и будет содержать под стражей этого опасного криминального лидера в интересах общественной безопасности», — подчеркивают в госдепе США.

Американские власти отмечают, что криминальная сеть Кольбаева базируется в Туркестанском регионе и занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, торговлей людьми, вымогательством и другими видами преступной деятельности.

Также госдеп США утверждает, что преступная сеть Камчыбека Кольбаева является частью более широкой транснациональной криминальной организации «Brothers' Circle» («Братский круг»), состоящей из лидеров и членов нескольких европейских и азиатских преступных групп.