Москва, , 13:51 — REGNUM Ввиду крайне негативного опыта 2016 года Россия не вела контактов с командой кандидата в президенты США от американской Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом 11 ноября сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

"Контакты с командой Байдена не велись, исходя из крайне негативного опыта контактов с командой претендента на президентский пост в 2016 году», — приводит слова замглавы МИД России РИА Новости, сказанные им на полях клуба «Валдай».

Также Рябков уточнил, что ввиду данных обстоятельств МИД РФ не стал налаживать контакты с командой Байдена и не планирует этого делать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что в ближневосточном урегулировании, в случае смены администрации Белого дома, могут произойти перемены в лучшую сторону.