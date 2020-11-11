Москва, , 12:10 — REGNUM В ближневосточном урегулировании после смены администрации Белого дома могут произойти перемены в лучшую сторону. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

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Дипломат связывает это с возможным возвращением к работе переговорщиков из «команд» бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона.

«Посмотрим, потому что сейчас, видимо, будет формироваться новая команда американских переговорщиков, людей, которые будут заниматься ближневосточными проблемами», — сказал в беседе с РИА Новости Богданов.

Он подчеркнул, что среди них есть «очень много классных экспертов, специалистов, исключительно опытных людей».

«Есть люди, очень глубоко разбирающиеся в этой проблематике, и я уверен, что если они придут опять на, что называется, рабочее место, то возможны какие-то перемены в лучшую сторону», — заключил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что как Демократическая, так и Республиканская партии стремятся к диалогу с Россией. По его словам, это «стремление найти пути, продвинуть вперёд, изучить сферы сотрудничества между Соединёнными Штатами и Россией». Он подчеркнул, что и действующий президент Штатов, и глава Госдепа США считают необходимыми переговоры с Москвой, «даже если между нами существуют различные глубокие разногласия».