Москва, 11 ноября 2020, 12:10 — REGNUM В ближневосточном урегулировании после смены администрации Белого дома могут произойти перемены в лучшую сторону. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
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Дипломат связывает это с возможным возвращением к работе переговорщиков из «команд» бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона.
Он подчеркнул, что среди них есть «очень много классных экспертов, специалистов, исключительно опытных людей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что как Демократическая, так и Республиканская партии стремятся к диалогу с Россией. По его словам, это «стремление найти пути, продвинуть вперёд, изучить сферы сотрудничества между Соединёнными Штатами и Россией». Он подчеркнул, что и действующий президент Штатов, и глава Госдепа США считают необходимыми переговоры с Москвой, «даже если между нами существуют различные глубокие разногласия».