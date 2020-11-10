* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:58 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признали кандидата от демократов Джо Байдена избранным президентом США, 10 ноября сообщает агентство Reuters.

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Афганские боевики также призвали Байдена соблюдать соглашение, заключенное между ними и правительством США в феврале 2020 года.

«Эмират хотел бы обратить внимание нового избранного президента США и будущей администрации на то, что выполнение соглашения является наиболее разумным и эффективным инструментом для прекращения конфликта между нашими странами», — сказано в заявлении боевиков.

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