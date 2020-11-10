Москва, , 12:40 — REGNUM Страны ШОС будут способствовать национальному примирению в Афганистане. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин.

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Рассказывая о шагах, которые были предприняты в год председательства России в ШОС для оказания помощи Афганистану в становлении стабильного и безопасного государства, Путин отметил, что в планах и далее способствовать национальному примирению в Афганистане.

«В том числе задействовать возможности московского формата консультаций, в котором представлены страны-соседи Афганистана, включая членов нашей организации, а также США», — сказал президент.