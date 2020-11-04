Вашингтон, 4 ноября 2020, 17:13 — REGNUM Twitter скрыл заявление президента США Дональда Трампа о попытке оппонентов «украсть» победу на выборах — соответствующий «твит» президента помечен как нарушающий правила.
По итогам предварительного подсчета голосов Трамп и республиканцы лидируют. За демократов и их кандидата Джо Байдена проголосовало большее совокупное число граждан США, однако по голосам выборщиков пока лидирует Трамп.
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