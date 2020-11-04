Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Голоса избирателей США на президентских выборах 3 ноября на данный момент ещё не подсчитаны в семи штатах, сообщает Politico.

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В Висконсине после подсчета 95% голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Также Байден лидирует в Неваде, но там подсчитано ещё только 67% голосов.

В Джорджии и Северной Каролине после подсчета 94% голосов лидирует действующий президент Дональд Трамп. Трамп также лидирует в Мичигане (подсчитан 91% голосов), Пенсильвании (64% голосов), Аляске (45% голосов).

В случае, если к финальному подсчету расклад останется таким же, Трамп уверенно выиграет еще 70 голосов выборщиков. С учетом штатов, которые уже «взяли» республиканцы, это даст 283 голоса при необходимых для победы 271.

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