Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Протестующие из числа представителей движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») начали драку с сотрудниками американской полиции возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом 4 ноября сообщает The Sun.

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Столкновение участников протестных акций с правоохранителями началось перед закрытием избирательных участков на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне, находящихся прямо напротив Белого дома и в ходе них один человек был задержан.

На видеозаписи, которую опубликовл пользователь соцсети Twitter Brendan Gutenschwager, видно, что люди в неоновых масках стали избивать молодого человека, который что-то с ними обсуждал. Также указывается, что это произошло на Black Lives Matter Plaza.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти округа Ориндж в американском штате Калифорния устанавливают лиц, причастных к созданию поддельного избирательного участка.