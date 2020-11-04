Штат Калифорния, США, , 08:44 — REGNUM Власти округа Ориндж в американском штате Калифорния устанавливают лиц, причастных к созданию поддельного избирательного участка, пишет 3 ноября газета Los Angeles Times.

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По информации репортёра издания, участок работал в городе в городе Вестминстер. Он принимал бюллетени и выдавал фальшивые наклейки «Я проголосовал» во время выборов президента США.

Отмечается, что сообщению о работе участка удивились в бюро регистрации избирателей. Там сообщили, что названный пункт не имеет права работать на выборах, после чего направили комиссию на место происшествия.

Напомним, 3 ноября — день выборов президента США. За кресло главы государства борются действующий президент США Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

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