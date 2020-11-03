Вашингтон, 3 ноября 2020, 19:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью для Fox News, что в США «много обманщиков», с которыми ему приходилось иметь дело.
В качестве главных «обманщиков» Трамп назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера и конгрессмена-демократа Адама Шиффа.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США стартовал день выборов президента, основными кандидатами на пост являются действующий глава государства Дональд Трамп и его соперник от демократов Джо Байден.
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