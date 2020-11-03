Вашингтон, , 18:17 — REGNUM На выборах президента США досрочно проголосовали более 100 млн человек, 3 ноября передает CNN.

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Согласно подсчету социологических служб Edison Research и Catalist, число граждан США, проголосовавших досрочно, составило 100 286 748 человек. Это рекорд для досрочного голосования в Соединенных Штатах за всю историю.

Выборы президента США 2020 года в целом могут показать рекордную явку избирателей. За все выборы 2016 года, досрочно и в день голосования, проголосовали 138,8 млн человек.

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