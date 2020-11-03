Вашингтон, 3 ноября 2020, 16:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп перед выборами 3 ноября выложил в своем Twitter ролик, в котором он танцует на предвыборных митингах под веселую музыку. Движения чем-то напоминают танцы первого президента России Бориса Ельцина, только Трамп трезвый.
Напомним, 3 ноября в США проходят президентские выборы, основными соперниками на которых являются действующий президент Трамп и кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден.
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