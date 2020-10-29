Москва, 29 октября 2020, 20:36 — REGNUM Слишком поспешная реакция стран НАТО на инициативу Москвы по деэскалации на европейской территории в условиях отсутствия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) говорит о нежелании альянса найти выход из сложной ситуации.
Об этом сообщила 29 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:
Российский дипломат добавила, что по такому важному вопросу как верификация, президент России Владимир Путин в своей инициативе предложил конкретные меры. Они «напрямую способствовали бы урегулированию озабоченностей, имеющихся как у Российской Федерации, так и у НАТО».
Однако со стороны НАТО уже прозвучали негативные отзывы. Так, германский МИД, ссылаясь на заявление генсека НАТО, заявил, что предложение Москвы не вызывает доверия.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 октября, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Пентагон готов для защиты от России развернуть ракеты средней и меньшей дальности в ЕС.
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