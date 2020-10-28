Москва, , 19:13 — REGNUM Заявление из Берлина о том, что якобы «Россия сама вышла» из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), противоречит фактам, сообщили 28 октября в пресс-службе МИД РФ.

Заявление заместителя официального представителя германского МИД Андреа Зассе, которая сказала, что Россия «сама вышла» из РСМД, а значит, предложению Москвы по неразмещению ракет 9М729 на территории ЕС нельзя доверять, не делает чести Берлину.

Это заявление в Москве оценивают как «типичный пример предвзятой и фактически «рефлекторной» реакции, когда в российские предложения даже не пытаются вникнуть».

«Из Договора в одностороннем порядке вышли как раз США, в результате чего он прекратил своё действие. РФ, наоборот, сохраняла полную приверженность ДРСМД на протяжении всего срока его действия и до самого последнего момента последовательно прилагала усилия по сохранению Договора», — говорится в сообщении.

Одной из инициатив Москвы, которые позволили бы сохранить РСМД, стало предложение президента РФ Владимира Путина о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе.

Предлагалось провести проверку отсутствия РСМД на объектах «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в ЕС, а также вызывающих озабоченность у Германии и других стран НАТО ракет 9М729 на объектах ВС РФ в Калининградской области.

Резюмируя, Москва предложила Берлину повысить свою компетентность, касающуюся ситуации с РСМД и шагов, предпринятых Россией в этом направлении.

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Напомним, Зассе, реагируя на инициативу Путина по поводу РСМД, заявила, что Берлин солидарен с НАТО и его генсеком Йенсем Столтенбергом. Комментируя заявление Путина, немецкий дипломат заявила:

«Это не новость. Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счёт в прошлом году. В свете того, что Россия сама вышла из РСМД, генсек НАТО заявил о том, что мораторий или такой отказ не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку».