Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Развернуть ракеты средней и меньшей дальности на территории ЕС готовы США, заявил 28 октября в Гудзоновском институте (Вашингтон) помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

О'Брайен «Мы развернём такие же ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию».

Комментируя ситуацию с другим российско-американский договором — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), О'Брайен сказал, что Вашингтон готов на год продлить его, если удастся договориться о верификации (мерах проверки соблюдения соглашения).

О'Брайен «Если мы сможем решить вопросы верификации, то считаю, что мы сможем прийти к сделке. Нам просто нужно будет посмотреть, насколько серьёзно россияне относятся к контролю над вооружениями».

Американский представитель упомянул свою встречу с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, состоявшуюся в начале октября. О'Брайен оценил переговоры как «очень деловые».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва не раз призывала Вашингтон вновь продлить СНВ-3 на десять лет, однако американская сторона, настаивая на необходимости «нового договора» с участием Пекина, дотянула до того, что действие договора скоро закончится (в феврале 2021 г.).

В итоге сейчас рассматривается промежуточный вариант — временное продление СНВ-3 на год при условии замораживания ядерных вооружений с обеих сторон.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ назвали шаги США по СНВ-3 неубедительными

Читайте развитие сюжета: Пехота США пересядет на лёгкие автомобили Infantry Squad Vehicles. Видео