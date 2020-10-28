Бишкек, , 19:17 — REGNUM «Москва заняла выжидательную позицию и оценивает насколько новое правительство и глава государства справятся с текущими вызовами», — сказал киргизстанский политолог Игорь Шестаков, комментируя ИА REGNUM изменения в отношениях Киргизии и России после октябрьского переворота.

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По мнению эксперта, публичные заявления и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова в отношении русского языка и российских проектов в стране «вносят некоторую ясность. Нынешний и. о президента посылает сигналы Москве, что страна готова работать в рамках существующего внешнеполитического курса».

«Сейчас есть несколько вопросов, которые волнуют власти Киргизии. В первую очередь, это оказание гуманитарной и финансовой помощи. Страна оказалась в сложных условиях. Напомню, что во время трагических событий этого лета именно Россия прислала в республику врачей и эпидемиологов, лекарства, оборудования, чтобы помочь Киргизии преодолеть пик пандемии», — сказал Шестаков.

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Политолог отметил, что сейчас республика «постепенно возвращается в августовским показателям заболеваемости».

»Сложно сказать как сложится ситуация, если Киргизия останется без поддержки внешних партнеров. Москва, понимая ситуацию, тем не менее занимает выжидательную позицию и оценивает насколько новое правительство и глава государства справятся с текущими вызовами».

Собеседник предположил, что «возвращение к формату полноценного сотрудничества, которое было между странами вплоть до начала октября этого года, произойдет после проведения парламентских выборов в Киргизии».

»Нужно преодолевать сложившийся кризис и решать насущные проблемы», — резюмировал Игорь Шестаков.