Бишкек, , 13:38 — REGNUM Европейский союз отложил до 2021 года выделение €6 млн (542,1 млн рублей) правительству Киргизии. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского парламента сегодня, 28 октября.

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков подтвердил эту информацию, отметив при этом, что министерство финансов сейчас пытается выяснить причины, по которым европейские чиновники решили приостановить финансовую помощь Киргизии.

Читайте также: Лавров рассказал, когда Россия выделит Киргизии льготный кредит в $100 млн

В местном представительстве Евросоюза сообщили, что предоставление киргизским властям €6 млн на проведение мероприятий по цифровизации будет отложено до тех пор, пока в Киргизии не пройдут повторные выборы депутатов республиканского парламента.

Также в представительстве ЕС подчеркнули, что Программу сотрудничества между Европейским союзом и Киргизией на 2021 — 2027 годы будут обсуждать только с новым составом правительства, которое будет сформировано после парламентских выборов.

Читайте также: Россия приостанавливает оказание финансовой помощи Киргизии