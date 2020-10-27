Бишкек, , 09:03 — REGNUM Россия остается для Киргизии союзником и основным торгово-экономическим партнером. Об этом 27 октября заявил первый заместитель правительства республики Артем Новиков, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Новиков встретился с послом России в Киргизии Николаем Удовиченко. Вице-премьер заверил, что Бишкек привержен всем ранее взятым обязательствам. Кроме того, Киргизия продолжит работу по развитию торгово-экономических отношений.

Удовиченко, в свою очередь, отметил, что, несмотря на политическую ситуацию в Киргизии, российские инвесторы проявляют интерес к работе в республике. Дипломат также обратил внимание на необходимость защиты инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он поблагодарил российскую сторону за помощь в стабилизации политической ситуации.

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