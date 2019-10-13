Москва, , 08:06 — REGNUM Элладская Церковь признала ПЦУ несмотря на то, что ряд ее архиереев рекомендовали подождать пока с какими-либо решениями по украинскому вопросу. Так 12 октября прокомментировал новость о признании Греческой Православной Церковью Православной Церкви Украины глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

Глава ОВЦС МП также удивило то, что греческое духовенство при принятии решения на архиерейском соборе выразило надежду «что украинская «автокефалия» сможет «укрепить отношения» между церквами «Великой России и Украины». Как отметил священнослужитель, последствия принятого решения Греческой Церковью оценит Священный синод МП.

Священнослужитель также напомнил, что членами РПЦ являются «десятки миллионов» граждан Украины «и ни о какой автокефалии они не просили».

Напомним, 12 октября на греческом церковном ресурсе «Ромфея» появилось сообщение о признании архиерейским собором Греческой Православной Церкви Православной Церкви Украины. Примечательно, что ранее на этом же ресурсе были опубликованы призывы двух архиереев Элладской Церкви повременить с данным решением. Так, митрополит Новой Смирны Симеон призывал 9 октября не принимать «поспешных» решений по украинскому вопросу. 11 октября с аналогичной просьбой к своим коллегам обратился митрополит Керкирский и Паксийский Нектарий.

Отметим, в состав ПЦУ 15 декабря 2018 года вошли не признанные в мировом православии «Украинская православная церковь Киевского патриархата» и «Украинская автокефальная православная церковь». 6 января 2019 года в Стамбуле главе ПЦУ была вручена грамота (томос) об автокефалии. До 12 октября ни одна из православных церквей, кроме Константинопольской, не признавала ПЦУ в качестве канонической церкви. Официальное заявление Греческой Православной Церкви, как сообщили по этому поводу на ресурсе «Ромфея», ожидается. Подчеркнем, что на территории Украины существует признанная всеми поместными православными церквами Украинская Православная Церковь, находящаяся в каноническом общении с РПЦ.