Киев, , 08:08 — REGNUM Слабостью и малодушием, приведшими к предательству охарактеризовал признание ПЦУ патриархом Александрийской Православной Церкви Феодором заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. Об этом представитель УПЦ заявил 8 ноября, комментируя ситуацию «Союзу православных журналистов».

Священнослужитель подчеркнул, то поминание за богослужением Епифания в качестве предстоятеля ПЦУ фактически равнозначно признанию законности ПЦУ. Представитель УПЦ также напомнил, что годом ранее патриарха Феодор, находясь в Одессе, выражал поддержку главе канонической УПЦ митрополиту Онуфрию. Также священнослужитель напомнил, что патриарх Феодор учился в Одесской духовной семинарии и знает русский язык, а следовательно «он хорошо информирован обо всем, что реально происходит у нас сейчас в Украине».

«Здесь уже не может быть оправдания, что, мол, патриарх не знает о реальном положении дел, что наша Церковь не сообщила, не проинформировала и т.п. К сожалению, это все можно расценивать лишь как слабость и малодушие, которые и привели к предательству», — уверен спикер УПЦ.

Священнослужитель отметил, что глава Александрийской Православной Церкви «не выдержал давления со стороны Фанара, властей Греции и США». Протоиерей Николай также отметил, что мировое православие движется к расколу, виной которому действие Фанара (район в Турции, где находится резиденция Константинопольского патриарха — ИА REGNUM), создавшего параллельную иерархию на Украине.

Напомним, в декабре 2018 года путем объединения украинских раскольников из УПЦ КП и УАПЦ, а также двух митрополитов, предавших УПЦ, на соборе в Киеве была образована так называемая ПЦУ. Ее главой был избран близкий к так называемому патриарху Филарету (глава УПЦ КП) Епифаний. В январе 2019 года в Стамбуле Епифанию главой Константинопольской Православной Церкви патриархом Варфоломеем был выдан томос (грамота) об автокефалии ПЦУ. До октября 2019 года ни одна православная церковь (кроме Константинопольской) не признавала законность ПЦУ. В октябре Элладская Православная Церковь признала ПЦУ (правда не единогласно). 8 ноября появилось сообщение о признании Александрийской Православной Церковью ПЦУ. В РПЦ уже отреагировали на это событие.

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