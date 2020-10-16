Бишкек, , 18:02 — REGNUM Спецслужбы Киргизии арестуют главу одного из самых влиятельных киргизстанских кланов, экс-заместителя главы таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом сегодня, 16 октября, на пресс-конференции заявил новый председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

Читайте также: Спецслужбы Киргизии возглавил осужденный за попытку переворота экс-депутат

Новоназначенный глава спецслужб пообещал завтра же поручить своим подчиненным найти Матраимова, если тот еще находится на территории республики.

«Никакие Матраимовы не будут управлять нами. Мы будем очищать государство от коррупционеров», — добавил он.

Отметим, ранее новый генеральный прокурор Киргизии Откурбек Джамшитов сообщил на внеочередном заседании парламента о том, что ни на одного из членов семьи Матраимовых генпрокуратура или другие органы не возбуждали уголовных дел.

Напомним, что 6 октября и .о. генпрокурора Алмамбет Шыкмаматов заявил о том, что он уже выдал санкции на арест экс-заместителя главы таможенной службы республики Райымбека Матраимова, которого в Киргизии называют «серым кардиналом», а также его братьев — депутата Искендера Матраимова и главы администрации Кара-Суйского района Ошской области Тилека Матраимова.

Читайте также: В Киргизии проверят связь между скандальным убийством и таможней