Бишкек, , 16:21 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии проверит факты, указанные в журналистском расследовании, посвященном возможной связи между коррупцией в руководстве таможенной службы республики и убийством китайского бизнесмена Айеркена Саймаити, передает «Kaktus.media».

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В ведомстве отмечают, что раскрытая журналистами информация о том, что Айеркену Саймаити угрожали убийством, а также об угрозах, поступавших в адрес некоторых сотрудников СМИ зарегистрирована в едином реестре по статье «Покушение на убийство».

Напомним, журналисты «Азаттыка», OCCRP и «Kloop» провели совместное журналистское расследование по фактам коррупции в особо крупных размерах в таможенных органах Киргизии. Одними из главных действующих лиц, фигурирующих в этом материале — это бывший заместитель председателя таможенной службы Райымбек Матраимов и недавно убитый в Турции бизнесмен Айеркен Саймаити, разыскивавшийся за отмывание принадлежащих контрабандистам $700 млн.

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