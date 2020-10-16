Бишкек, , 14:39 — REGNUM «Вызывает серьезные вопросы передача спикером парламента президентских полномочий премьер-министру Садыру Жапарову», — говорится в заявлении заместителя председателя Еврокомиссии Жозепа Бореля по общественно-политической ситуации в Киргизии.

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Высокопоставленный европейский чиновник отметил, что поскольку Киргизия позиционирует себя как «парламентскую демократию», то в ней должно соблюдаться и сохраняться разделение властных полномочий.

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«Крайне важно, чтобы полномочия и обязанности президента исполнялись в правовых рамках конституции Киргизии с соблюдением международных обязательств государства, в том числе в областях верховенства закона, прав человека и основных свобод», — подчеркнул он.

Также Жозеп Борель сообщил, что Европейский союз принял к сведению отставку президента Киргизии Сооронбая Жэээнбекова после недавнего признания недействительными итогов парламентских выборов.

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