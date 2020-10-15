Бишкек, , 13:58 — REGNUM Митингующие в центре столицы Киргизии сторонники Садыра Жапарова после того как добились ухода в отставку президента Сооронбая Жээнбекова выдвинули ряд новых требований, пишет «Kaktus.media».

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Протестующие по-прежнему требуют распустить парламент и отстранить от исполнения обязанностей главы государства недавно назначенного на должность спикера Каната Исаева, угрожая в случае отказа «пойти к нему домой».

А на пост президента они предлагают сразу же назначить Жапарова — экс-депутата, осужденного по особо тяжкой статье, которого освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков 5 октября 2020 года.

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Еще одним требованием стало увольнение председателя центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, место которой, по мнению участников митинга, должна занять скандально известная глава фонда имени Курманджан датки, экс-депутат Жылдызкан Жолдошева.

Также некоторые из сторонников Жапарова предлагают составить список участников митинга и затем потребовать от правительства наградить их медалями.

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